Ракетный удар по Харькову: В общежитии погиб 11-летний мальчик

Харьков после обстрела. Фото: прокуратуры

В Харькове возросло число жертв утренней атаки со стороны российских войск.



Как сообщает Харьковская областная прокуратура, 18 августа около 05:00 российские военные нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. Две ракеты попали в помещение трамвайного депо. Поврежден ремонтный цех и общежитие, стоявшие вплотную друг к другу.



«Три человека погибли, еще 18 ранены, среди них 13-летние мальчик и девочка. Общежитие частично разрушено. По состоянию на данный момент продолжаются спасательные работы, данные по пострадавшим обновляются», — проинформировали в прокуратуре.



Там также добавили, что еще одна ракета попала в нежилое здание в этом же районе, что привело к его полному разрушению.



В Холодногорском районе Харькова оккупанты выпустили ракету по дому культуры, где началось возгорание площадью 4200 кв. м.



«Около 04:00 ВС РФ обстреляли Красноград. Ракета попала в жилой дом, он полностью разрушен. Погибли супруги, их 12-летняя дочь и еще двое жителей травмированы», — отметили в ведомстве.

Пресс-секретарь Харьковской областной военной администрации Елена Шаповал сообщила «Укринформу» о том, что в Харькове в результате российского ракетного удара по общежитию погиб 11-летний мальчик.



«В общежитии погиб 11-летний мальчик. По состоянию на данный момент имеем информацию о десяти жертвах в результате ракетного удара», — сказала она.

Напомним, российские войска утром нанесли ракетные удары по Харькову.



Ранее сообщалось, российские оккупационные войска вечером 17 августа обстреляли жилой массив Салтовка в Харькове. Погибли семь и пострадали 13 человек.