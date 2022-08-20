Російська ракета, що летіла Вознесенськ, могла бути націлена на Південноукраїнську АЕС

Російські окупанти сьогодні вдарили по місту Вознесенськ, яке розташоване поблизу Південноукраїнської атомної електростанції. Обстріл зони спостереження АЕС є актом ядерного тероризму, повідомляє прес-служба «Енергоатому».



«Сам факт обстрілу зони спостереження Южноукраїнської АЕС є черговим цинічним актом ядерного тероризму Росії. Адже на місці виявлені уламки ворожої ракети, що потрапила до будинку. І не виключено, що ця ракета була спрямована якраз у бік АЕС, яку російські військові намагалися захопити ще на початку березня», — йдеться у повідомленні.



В «Енергоатомі» нагадали, що у березні ЗСУ зупинили окупантів, і їм не вдалося захопити АЕС. Тоді саме поблизу Вознесенська співробітники СБУ затримали трьох російських військових, які переховувалися в покинутих будинках. Всі троє входили до складу угруповання, яке планувало захоплення станції.

Вдень 20 серпня окупанти завдали ракетного удару по місту Вознесенську Миколаївської області. Російська ракета потрапила до п'ятиповерхового житлового будинку. За попередньою інформацією, дванадцятьох людей поранено, серед них троє дітей. Двоє дітей у тяжкому стані.