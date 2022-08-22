ПриватБанк отреагировал на жалобы переселенцев по поводу блокировки счетов

Государственный ПриватБанк заявил, что сотрудничает с министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, чтобы сделать процедуру актуализации данных клиентов с оккупированных территорий более доступной.



В ответ на жалобы пользователей на то, что банк блокирует карты без обновленной информации, в то время как для ее обновления требуется посетить отделения банка, которые на данный момент не работают на временно оккупированных территориях, финучреждение отметило, что оно просило клиентов обновить информацию из-за вопросов безопасности, а не для блокировки счетов.



В то же время пользователи указали, что банк блокировал, в том числе, пенсионные карты клиентов из-за отсутствия обновления информации по ним.



Сейчас клиентам банка, которые зарегистрированы на оккупированной территории, приходят уведомления с просьбой актуализировать данные. В сообщении банк отмечает, что в случае невыполнения этих требований учреждение может заблокировать счета клиентов.



Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 июня 2022 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (606,635 миллиардов гривен) среди 69 действовавших в стране банков.