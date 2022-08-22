ПриватБанк відреагував на скарги переселенців щодо блокування рахунків

Державний ПриватБанк заявив, що співпрацює з міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, щоб зробити процедуру актуалізації даних клієнтів із окупованих територій доступнішою.



У відповідь на скарги користувачів на те, що банк блокує картки без оновленої інформації, у той час як для її оновлення потрібно відвідати відділення банку, які на даний момент не працюють на тимчасово окупованих територіях, фінустанова зазначила, що вона просила клієнтів оновити інформацію через питання безпеки, а не для блокування рахунків.



У той же час користувачі вказали, що банк блокував, зокрема, пенсійні картки клієнтів через відсутність оновлення інформації щодо них.



Наразі клієнтам банку, які зареєстровані на окупованій території, надходять повідомлення з проханням актуалізувати дані. У повідомленні банк зазначає, що у разі невиконання цих вимог установа може заблокувати рахунки клієнтів.



Згідно зі статистикою Національного банку України, на 1 червня 2022 року за розміром загальних активів ПриватБанк посідав у рейтингу 1-е місце (606,635 мільярдів гривень) серед 69 банків, що діяли в країні.