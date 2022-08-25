Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Госдепартаменте США осудили подготовку оккупантами «судов» над украинскими военнопленными

25 августа 2022, 09:58

В Госдепартаменте США осудили подготовку оккупантами «судов» над украинскими военнопленными

Запланированные оккупантами «суды» над пленными украинскими военными в Мариуполе являются «издевательством над правосудием». Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс журналистам Reuters.

«Запланированные показательные процессы являются незаконными и издевательством над правосудием, и мы решительно осуждаем их», — отметил он.

Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что так называемый «суд» над пленными украинскими военными оккупанты могут провести в ближайшее время. 

Еще по теме

Места
Мариуполь
Люди
Мариупольцы Военнопленые
Организации
Госдепартамент США
Прочее
Война Оккупация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:58
В Госдепартаменте США осудили подготовку оккупантами «судов» над украинскими военнопленными
09:52
СМИ: «Референдумы» на оккупированных территориях Украины вряд ли совместят с днем голосования в РФ
08:35
В оккупированной Горловке утром под обстрел попала семья: Дети ранены, их мать погибла
23:17
День Независимости под обстрелами. В Донецке горит «Галактика». Главное за день ►
18:34
В РФ решили объединить футбольные клубы из «Л-ДНР», Крыма и других оккупированных территорий в одну лигу
16:33
В РФ заявили, что раздадут по десять тысяч рублей родителям школьников в оккупации
16:18
55% мужчин захваченной армией РФ Луганщины мобилизованы — Верещук
16:16
«ЛНР»: В Горском обстрелами повреждены почти 30 домов и электроподстанция
12:48
«ЛНР»: Два человека погибли при ракетном ударе по Ровенькам
12:06
В Луганской ОВА рассказали о причинах отхода ВСУ из Северодонецка
12:00
Фильтрация и онлайн-регистрация: Оккупанты меняют правила проезда через блокпост в Васильевке
10:58
Погиб назначенный РФ «глава» Михайловки в Запорожской области
10:47
В Донецке под обстрел попал ТЦ «Галактика», сейчас там пожар
09:29
«ДНР»: В Донецке и Горловке от обстрелов за сутки погибли пять человек, 14 ранены
00:01
Обстрел центра Донецка. Лишение опеки над детьми за отказ от эвакуации. Главное за день ►
все новости
10:59
ВСУ отразили три попытки наступления российских сил на Донбассе — Генштаб
10:45
Армия РФ нанесла удар по 12 населенным пунктам Донецкой области за сутки
10:32
Байден и Зеленский обсудят по телефону поставки американского оружия и «референдумы» — CNN
10:22
Три мощных взрыва: В Славянске повреждены многоэтажки
09:58
В Госдепартаменте США осудили подготовку оккупантами «судов» над украинскими военнопленными
09:57
В Чаплино погибли 25 человек, поисково-спасательные работы завершены
09:52
СМИ: «Референдумы» на оккупированных территориях Украины вряд ли совместят с днем голосования в РФ
09:25
В ГУР МО объявили о состоявшемся переломном моменте в войне против РФ
09:22
Из-за обстрела Соледара погибли три человека
09:12
Три человека пострадало в результате ракетных ударов по Хмельницкой области
08:59
На Донбассе российские войска атаковали на 4 направлениях — Гайдай
08:59
Ночью военные РФ обстреляли Днепропетровщину: Восемь пострадавших, младшей — два года
08:35
В оккупированной Горловке утром под обстрел попала семья: Дети ранены, их мать погибла
08:16
Армия РФ атаковала Киевскую область
23:41
Украинский флаг установили в оккупированном поселке под Мариуполем
все новости
ВИДЕО
День Независимости под обстрелами. В Донецке горит «Галактика». Главное за день ►
24 августа, 23:17
Ловушки и растяжки в детских кроватках: Саперы рассказали о разминировании освобожденных территорий ►
24 августа, 15:19
В Донецке под обстрел попал ТЦ «Галактика», сейчас там пожар
24 августа, 10:47

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты