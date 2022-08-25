В Госдепартаменте США осудили подготовку оккупантами «судов» над украинскими военнопленными

Запланированные оккупантами «суды» над пленными украинскими военными в Мариуполе являются «издевательством над правосудием». Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс журналистам Reuters.



«Запланированные показательные процессы являются незаконными и издевательством над правосудием, и мы решительно осуждаем их», — отметил он.

Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что так называемый «суд» над пленными украинскими военными оккупанты могут провести в ближайшее время.