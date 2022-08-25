Квартал закрили військові РФ: У Маріуполі окупанти готуються «судити» військовополонених

У захопленому російськими військами Маріуполі триває підготовка до так званого «суду» над полоненими українськими військовими. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.



«Судилище. Квартал залишається закритим російськими військовими. Наразі триває прибирання останніх будівельних лісів із тилової частини будівлі, за спостереженням, зовнішніх робіт залишилося на день-два», — зазначив Андрющенко.



За його словами, голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін учора в ефірі російського пропагандистського каналу анонсував «трибунал» не лише над бійцями полку «Азов», а й над іншими військовополоненими інших підрозділів ЗСУ.



«Однак дата чи часовий проміжок не озвучується. Швидше за все це пов'язано з відсутністю «визнань» самих наших героїв. Бо без цього яскравість картинки буде не повною», — припустив радник мера Маріуполя.

8 серпня з'явилися фото того, як на сцені Маріупольської філармонії збирають тюремні клітки для суду над українськими військовополоненими.



Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори Києва та Москви будуть неможливі, якщо у захопленому військами РФ Маріуполі «відбудеться судилище» над українськими військовополоненими.



Дивіться також:



