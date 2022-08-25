ЗМІ: З Росії в Україну відвезли 104 засуджених, їх завербували до ПВК «Вагнера»

25 серпня 2022, 22:11

ЗМІ: З Росії в Україну відвезли 104 засуджених, їх завербували до ПВК «Вагнера»

Власник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин приїжджав до виправної колонії-2 Рибінська в Ярославській області РФ, щоб завербувати засуджених для участі у війні проти України. Про це пишуть «Важливі історії» із посиланням на родича ув'язненого, який перебуває у виправній установі — він відмовився їхати до України.

Співрозмовник «Важливих історій» уточнив, що вербувальники відвідали ВК-2 Рибінська на початку серпня. На зустрічі були присутні ув'язнені, за винятком екс-мера Рибінська Євгена Урлашова — він також відбуває покарання в цій колонії.

Спочатку близько 300 осіб захотіли приєднатися до ПВК «Вагнера», проте після «співбесід» їх залишилося 160. Вербувальникам «не підійшли» ті, хто був засуджений за статтями про сексуалізоване насильство, а також люди без паспортів. За кілька тижнів відбулася ще одна зустріч — після неї зі 160 осіб «відсіяли» ще кілька десятків людей, а решта підписала прохання про помилування.

23 серпня вербувальники знову приїхали до колонії, щоб провести бесіду зі 106 людьми, які готові їхати воювати в Україну. Тут же, у клубі ВК-2 Рибінська, виступав Євген Пригожин.

У своєму виступі Пригожин говорив, що ув'язнені добре воюють і гинуть, зазвичай, тому, що не відступають і стріляють до останнього. Також власник ПВК «Вагнера» сказав, що «…у Сталінграді, — квіточки, в Україні все набагато серйозніше…» і назвав те, що відбувається зараз, Третьою світовою війною.

Крім того, відповідаючи на запитання ув'язнених про те, що буде, якщо війна закінчиться раніше, ніж закінчаться їх півроку служби, Пригожин заявив, що «війна розтягнеться на кілька років, і вони можуть не переживати».

У результаті 104 засуджених виїхали з колонії тієї ж ночі. Один із тих, хто був на зустрічі з Пригожиним, в останній момент відмовився їхати в Україну, ще одного не взяли, бо він був п'яний.

Нагадаємо, що на початку серпня на підконтрольне угрупованню «ЛНР» територію приїхали росіяни — бізнесмен Євген Пригожин та актори Георгій Болоньов та Сергій Гарусов.

Раніше повідомлялося, що в Росії вербують ув'язнених для участі в так званій «спецоперації» в Україні.

Російського бізнесмена Євгена Пригожина називають «кухарем Путіна», оскільки його компанія постачає харчування для керування справами президента РФ. Також Пригожина пов'язують із неформальною приватною військовою компанією «Вагнера». Сам Путін заперечує зв'язок із Пригожиним та ПВК «Вагнера».

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