Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Украина объявила подозрение соратнику Кадырова, который захватывал города Луганщины

25 августа 2022, 18:06

Украина объявила подозрение соратнику Кадырова, который захватывал города Луганщины

Командир спецотряда быстрого реагирования «Ахмат» Росгвардии РФ, который руководил военной операцией по захвату городов Луганщины, уведомлен украинскими правоохранителями о подозрении.

«При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры сообщено о подозрении командиру спецотряда быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии РФ по Чеченской Республике, руководившему военной операцией по захвату территории Луганской области. Ему инкриминировано совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)», — сообщил Офис генпрокурора 25 августа.

В ведомстве уточнили, что личный состав спецотряда «Ахмат» прибыл в Луганскую область для участия в боевых действиях в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В Генпрокуратуре не называют имени подозреваемого. Известна лишь должность боевика. Спецподразделение возглавил помощник главы Чеченской республики РФ, который исполнял обязанности заместителя министра внутренних дел Чеченской Республики в 2011-2021 годах, Апти Алаудинов.

В сообщении прокуратуры говорится, что в марте-июне 2022 года военные спецотряда вели массированные обстрелы из тяжелого вооружения по позициям ВСУ для продвижения оккупационных войск ВС РФ и незаконных вооруженных формирований так называемых «Л-ДНР» на территорию Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Конечная цель оккупационных войск – захват этих городов, которая в результате вражеских атак была достигнута.

«Командир "Ахмата" публично отчитывался перед председателем Чеченской Республики и высшим руководством РФ об "успехе денацификации" на восточном фронте. Для показательности такие видеообращения в основном записывались около или непосредственно в админпомещениях государственных структур региона», – сказано в сообщении Офиса генпрокурора Украины.

Досудебное расследование ведется следователями 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Ранее издания The Insider и Bellingcat установили подозреваемого в истязаниях украинского военнопленного, пытки и убийство которого были сняты на видео. Bellingcat удалось установить, что издевательства над военнопленным происходили на территории санатория «Приволье» в Луганской области и что в пытках участвовали боевики из батальона «Ахмат».

Еще по теме

Места
Луганская область
Люди
Наемники
Организации
Ахмат

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:36
Херсонщина осталась без света из-за отключения ЗАЭС от энергосети
18:52
Горит территория завода «Стирол» в Горловке
18:06
Украина объявила подозрение соратнику Кадырова, который захватывал города Луганщины
17:41
Власти Петербурга собираются установить в Мариуполе памятник Невскому
17:09
На оккупированном юге Украины началось восстановление электроснабжения
17:02
Пожар в Мариуполе охватил жилые дома и школу
16:23
Магазины из «Л/ДНР» налаживают продажу наркотиков в захваченных городах
16:06
Покушения на пособников России, Мелитополь и Бердянск будут без газа. Неделя в оккупации ►
15:56
В «суде» Крыма для Джелялова и Ахтемовых требуют 15 лет лишения свободы
15:01
Оккупированный юг Украины почти полностью остался без электроэнергии
14:14
В Макеевке сократили подачу воды до одного раза в неделю
13:40
Оккупанты вывезли из Луганской области в РФ двести тысяч тонн зерна — Гайдай
13:20
Заняли должности в оккупационной администрации Мариуполя: Депутатам горсовета сообщили о подозрении
12:50
«ДНР»: В Петровском районе Донецка мужчина подорвался на «Лепестке»
12:34
Квартал закрыли военные РФ: В Мариуполе оккупанты готовятся «судить» военнопленных
все новости
19:36
Херсонщина осталась без света из-за отключения ЗАЭС от энергосети
18:52
Горит территория завода «Стирол» в Горловке
18:34
Из-за обстрелов Орехова в Запорожье погиб 17-летний парень - ОВА
18:06
Украина объявила подозрение соратнику Кадырова, который захватывал города Луганщины
17:41
Власти Петербурга собираются установить в Мариуполе памятник Невскому
17:09
На оккупированном юге Украины началось восстановление электроснабжения
17:02
Пожар в Мариуполе охватил жилые дома и школу
16:57
В Донецкой ОВА показали многоэтажки Славянска после обстрела
16:40
Украина вернула из РФ 53 ребенка — Верещук
16:31
Запорожская АЭС была отключена от сети впервые в истории — «Энергоатом»
16:23
Магазины из «Л/ДНР» налаживают продажу наркотиков в захваченных городах
16:06
Покушения на пособников России, Мелитополь и Бердянск будут без газа. Неделя в оккупации ►
16:04
ВСУ нанесли еще один удар по Антоновскому мосту
15:56
В «суде» Крыма для Джелялова и Ахтемовых требуют 15 лет лишения свободы
15:27
Экономика Украины может вырасти на 15,5% в 2023 году — правительство
все новости
ВИДЕО
В Донецкой ОВА показали многоэтажки Славянска после обстрела
25 августа, 16:57
Покушения на пособников России, Мелитополь и Бердянск будут без газа. Неделя в оккупации ►
25 августа, 16:06
День Независимости под обстрелами. В Донецке горит «Галактика». Главное за день ►
24 августа, 23:17

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты