Украина объявила подозрение соратнику Кадырова, который захватывал города Луганщины

Командир спецотряда быстрого реагирования «Ахмат» Росгвардии РФ, который руководил военной операцией по захвату городов Луганщины, уведомлен украинскими правоохранителями о подозрении.



«При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры сообщено о подозрении командиру спецотряда быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии РФ по Чеченской Республике, руководившему военной операцией по захвату территории Луганской области. Ему инкриминировано совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)», — сообщил Офис генпрокурора 25 августа.



В ведомстве уточнили, что личный состав спецотряда «Ахмат» прибыл в Луганскую область для участия в боевых действиях в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.



В Генпрокуратуре не называют имени подозреваемого. Известна лишь должность боевика. Спецподразделение возглавил помощник главы Чеченской республики РФ, который исполнял обязанности заместителя министра внутренних дел Чеченской Республики в 2011-2021 годах, Апти Алаудинов.

В сообщении прокуратуры говорится, что в марте-июне 2022 года военные спецотряда вели массированные обстрелы из тяжелого вооружения по позициям ВСУ для продвижения оккупационных войск ВС РФ и незаконных вооруженных формирований так называемых «Л-ДНР» на территорию Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Конечная цель оккупационных войск – захват этих городов, которая в результате вражеских атак была достигнута.



«Командир "Ахмата" публично отчитывался перед председателем Чеченской Республики и высшим руководством РФ об "успехе денацификации" на восточном фронте. Для показательности такие видеообращения в основном записывались около или непосредственно в админпомещениях государственных структур региона», – сказано в сообщении Офиса генпрокурора Украины.



Досудебное расследование ведется следователями 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Ранее издания The Insider и Bellingcat установили подозреваемого в истязаниях украинского военнопленного, пытки и убийство которого были сняты на видео. Bellingcat удалось установить, что издевательства над военнопленным происходили на территории санатория «Приволье» в Луганской области и что в пытках участвовали боевики из батальона «Ахмат».