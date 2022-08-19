Данилов: Вслед за демилитаризацией Крыма последует его деоккупация

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в повестке дня Украины пошаговая демилитаризация оккупированного Крыма. Вслед за демилитаризацией будет деоккупация полуострова, сообщил Данилов в Twitter.



«Крым – суверенная территория Украины. Вопрос повестки дня – пошаговая демилитаризация полуострова с его последующей деоккупацией», - написал он.



Данилов также добавил, что крымские коллаборационисты и представители оккупационной администрации могут смягчить в дальнейшем судебный приговор, предоставив ценную информацию силам обороны Украины о российских военных объектах и технике на территории Крыма.



Тем временем, вечером 19 августа, в Евпатории и Севастополе на оккупированном Крымском полуострове местные жители сообщают о работе ПВО. Очевидцы слышат звуки, похожие на взрывы.



Так называемый «советник главы Крыма» Олег Крючков в Telegram сообщил, что «в Евпатории, предположительно, сработала система ПВО». Он добавил, что «Крым под надежной защитой».

Украина рассматривает Крымский (Керченский) мост, соединяющий оккупированный полуостров с материковой частью России, как военную цель.



Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что инциденты, как на аэродроме «Саки», могут повториться — в ближайшие два-три месяца.



В районе военного аэродрома Бельбек 18 августа под Севастополем были слышны взрывы.