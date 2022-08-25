Маріупольські підлітки в Криму засудили російську агресію – через це звільнять директора їхньої школи

Директор кримської школи Тетяна Мойсейченко ризикує залишитись без роботи. Причиною звільнення став відеоролик, на якому хлопець і дівчина з Маріуполя привітали українців із Днем незалежності, а потім негативно висловилися про РФ та її президента. Підлітки є учнями школи №1 селища Чорноморське.



Інцидент не залишився поза увагою співробітників ФСБ РФ. Вранці 25 серпня у школі пройшла позапланова перевірка, за результатами якої було вирішено звільнити директора.



Місцеві ЗМІ пишуть, що колеги Мойсейченка та батьки учнів говорять про необхідність залишити жінку на посаді директора. Небайдужі мешканці Чорноморського району аргументують це тим, що інцидент трапився під час літніх канікул.



Крім того, вранці 25 серпня у соціальних мережах з'явилося відео, на якому 15-річний учень та його мама вибачаються за образливі висловлювання. Мати і хлопець – переселенці, які покинули Маріуполь через обстріли російських окупаційних військ.

Нагадаємо , Україна провела вже другий саміт Кримської платформи — цього разу через повномасштабну війну з РФ він відбувся в онлайн-форматі.