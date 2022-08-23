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«Будем с Украиной столько, сколько нужно». Как прошел саммит Крымской платформы ►

23 августа 2022, 22:09

«Будем с Украиной столько, сколько нужно». Как прошел саммит Крымской платформы ►

Украина провела уже второй саммит Крымской платформы — на этот раз из-за полномасштабной войны с РФ он состоялся в онлайн-формате. Мероприятие назвали украинским дипломатическим Рамштайном. Крымская платформа — это первая крупная международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма. В прошлом году учредительный саммит в Киеве собрал представителей всех стран НАТО и ЕС и вызвал раздражение России.

В отличие от прошлогоднего формата, где кроме выступлений гостей состоялись несколько экспертных дискуссий, а все страны-участницы подписали Крымскую декларацию, в этом году на саммите ограничились программными заявлениям президентов и премьеров. Но в условиях войны сам факт проведения, хоть и в онлайн-формате, Крымской платформы — уже факт беспрецедентный. Как и количество участников.

В Киев лично приехал только польский президент Анджей Дуда. Остальные лидеры стран-участниц Крымской платформы из соображений безопасности, высказывались через конференц-связь. И все как один, кроме традиционных заверений — мы никогда не признаем аннексию полуострова, вдруг согласились — мы ошиблись в 2014-м и недостаточно жестко отреагировали на те события. В итоге — полномасштабная война в центре Европы. Самым категоричным в оценке международного провала был британский премьер Борис Джонсон.

О чем же говорили и до чего договорились — разбираемся в этом видео.

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