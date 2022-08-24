Представитель президента Турции: Крым должен будет вновь стать частью украинской территории

Крым является частью Украины. Это должно быть основой соглашения между РФ и Украиной. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телекомпании CNN.



«Аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено между РФ и Украиной», - отметил он.



Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам онлайн-саммита «Крымская платформа» заявил, что возращение Крыма является критически важным как для региональной, так и для глобальной безопасности и стабильности для сохранения территориальной целостности Украины.