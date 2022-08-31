СБУ знайшла зв'язок Медведчука та Суркова, які планували силовий переворот в Україні

31 серпня 2022, 18:05

СБУ знайшла зв'язок Медведчука та Суркова, які планували силовий переворот в Україні

Перед судом постануть організатори силового перевороту, яких координували російські спецслужби. Слідчі СБУ передали до суду обвинувальний акт на двох суспільно-політичних діячів, яких викрито контррозвідкою на початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Обвинувачених координували росіяни та окремі члени громадської організації «Український вибір», яку очолює нардеп Віктор Медведчук.

«У 2019 році вони мали зв'язок із прийомною тодішнього помічника російського президента Владислава Суркова. Для силового повалення влада фігуранти розробили план проведення "Національних зборів", які мали зібратися в Києві та оголосити про усунення президента, розпуск Верховної Ради та уряду», – зазначили в СБУ.

Кошторис цього заходу досягав 9,7 мільйонів доларів. Але на момент вторгнення зловмисники так і не отримали повного обсягу обіцяного фінансування.

Їх звинувачують у змові про вчинення дій з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України).

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СБУ продовжує досудове розслідування щодо Медведчука за фактом фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та за фактом легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Обвинувальний акт стосовно Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей передано до суду 2 червня. Медведчука звинувачують у тому, що спільно з іншим народним депутатом України від «ОПЗЖ», який перебуває в розшуку, а також посадовими особами РФ робили замах на розграбування національних цінностей, — йдеться про незаконний видобуток нафти і газу в шельфі Чорного моря в районі Крима.

Личаківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід нардеп Віктору Медведчуку у вигляді арешту до 19 вересня 2022 року.

18 лютого 2020 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про звільнення свого помічника Владислава Суркова.

За інформацією Reuters та інших джерел, під час роботи у Кремлі Сурков був куратором угруповань «ДНР» та «ЛНР», які відповідають за політичний напрямок. Також на рівні радників глав держав Нормандського формату він брав участь у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Сурков включений до списку санкцій ЄС, США та країн, що до них приєдналися, за його роль у конфлікті в Україні та анексії Криму Росією.

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