На окупованій Луганщині майже не буде дистанційного навчання у школах

31 серпня 2022, 22:49

На окупованій Луганщині майже не буде дистанційного навчання у школах

Переважна більшість шкіл окупованої Луганської області розпочне новий навчальний рік у звичайному режимі. Про це заявили в угрупуванні «ЛНР».

Так званий «міністр освіти та науки ЛНР» Іван Кусов сказав, що всього в окупації на Луганщині понад 500 шкіл. У нещодавно захоплених Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній та Рубіжному «створили» 48 шкіл, і вони поки що працюватимуть у дистанційному форматі.

«На лінійці відкриються 412 шкіл, вони працюватимуть очно з 1 вересня», — сказав Кусов.

Ще 76 шкіл біля лінії фронту, що знаходяться під вогнем, також працюватимуть у дистанційному режимі.

«Де немає інтернету, постараємося довести відеоматеріали на флешках, ноутбуках. З дистанційного навчання діятиме цілий штаб», — заявив Кусов.

У школах на підконтрольних угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» територіях, а також на захоплених російською армією частинах Запорізької та Херсонської області буде озброєна охорона. Таке розпорядження надав президент РФ Володимир Путін.

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