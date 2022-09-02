Путін має намір зібрати сили для наступу на Україну восени та взимку — ISW

Керівництво РФ, ймовірно, має намір зібрати нові сили для посилення наступу на Україну восени та взимку. Про це повідомляють експерти американського Інституту дослідження війни (ISW).



Експерти наводять заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що метою «спеціальної військової операції» є ліквідація «антиросійського анклаву» в Україні. Це, зазначається у звіті ISW, говорить про те, що російський президент не відмовився від своїх максималістських намірів захопити всю країну.



«Заява Путіна… ймовірно, спрямована на те, щоб створити інформаційні умови для заклику до подальших зусиль Росії та створення сил восени та взимку цього року», — зазначають експерти.



В американському Інституті дослідження війни також зазначають, що російські війська проводять кілька передислокацій для захоплення Донецької області до 15 вересня. Проте експерти вважають цю дату «вкрай малоймовірною».



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