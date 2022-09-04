Российские солдаты в Украине не получают обещанных им выплат — британская разведка

Одной из главных проблем российских солдат, которые согласились воевать в Украине, стало то, что они не получают обещанных руководством зарплат и премий. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.



По данным британской разведки, доход российских оккупантов состоит из «скромной» основной зарплаты, разнообразной системы «бонусов» и надбавок. Однако в России возникли проблемы с выплатами обещанных средств.



«Вероятно, это связано с неэффективной военной бюрократией, необычным правовым статусом "специальной военной операции" и откровенной коррупцией среди командиров», — отметили в разведке.



Боевой дух войск РФ значительно снизился еще и из-за того, что российское командование, кроме задержек в оплате, не обеспечивает солдат формой, оружием и пайками.