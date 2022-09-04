Російські солдати в Україні не отримують обіцяних виплат — британська розвідка

Однією з головних проблем російських солдатів, які погодилися воювати в Україні, стало те, що вони не одержують обіцяних керівництвом зарплат та премій. Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у Twitter.



За даними британської розвідки, дохід російських окупантів складається із «скромної» основної зарплати, різноманітної системи «бонусів» та надбавок. Однак у Росії виникли проблеми із виплатами обіцяних коштів.



«Ймовірно, це пов'язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом "спеціальної військової операції" та відвертою корупцією серед командирів», — зазначили у розвідці.



Бойовий дух військ РФ значно знизився ще й через те, що російське командування, крім затримок в оплаті, не забезпечує солдатів формою, зброєю та пайками.