Російські солдати в Україні не отримують обіцяних виплат — британська розвідка

04 вересня 2022, 08:48

Російські солдати в Україні не отримують обіцяних виплат — британська розвідка

Однією з головних проблем російських солдатів, які погодилися воювати в Україні, стало те, що вони не одержують обіцяних керівництвом зарплат та премій. Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

За даними британської розвідки, дохід російських окупантів складається із «скромної» основної зарплати, різноманітної системи «бонусів» та надбавок. Однак у Росії виникли проблеми із виплатами обіцяних коштів.

«Ймовірно, це пов'язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом "спеціальної військової операції" та відвертою корупцією серед командирів», — зазначили у розвідці.

Бойовий дух військ РФ значно знизився ще й через те, що російське командування, крім затримок в оплаті, не забезпечує солдатів формою, зброєю та пайками.

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