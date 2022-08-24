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Оккупанты в несколько раз снизили зарплаты мариупольским портовикам

24 августа 2022, 22:29

Оккупанты в несколько раз снизили зарплаты мариупольским портовикам

Оккупанты в Мариуполе решили втрое понизить зарплату работникам порта. Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского горсовета в Telegram.

«Сначала им обещали стабильную зарплату по 30-35 тысяч рублей в месяц, а сейчас переводят на 10 тысяч рублей. Кому не нравится может идти искать другую работу, если найдет ее», — сказано в сообщении.

«"Слово оккупанта" - ничего не стоит… Таков он "русский мир". Оккупанты постоянно меняют планы, сроки и обещания. Недовольство людей в Мариуполе растет», — подчеркнули представители горсовета.

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