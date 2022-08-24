Оккупанты в несколько раз снизили зарплаты мариупольским портовикам

Оккупанты в Мариуполе решили втрое понизить зарплату работникам порта. Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского горсовета в Telegram.



«Сначала им обещали стабильную зарплату по 30-35 тысяч рублей в месяц, а сейчас переводят на 10 тысяч рублей. Кому не нравится — может идти искать другую работу, если найдет ее», — сказано в сообщении.



«"Слово оккупанта" - ничего не стоит… Таков он "русский мир". Оккупанты постоянно меняют планы, сроки и обещания. Недовольство людей в Мариуполе растет», — подчеркнули представители горсовета.