Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Ракетные удары по Краматорску и Славянску, в Бахмуте горят квартиры в многоэтажках. Последствия обстрелов Донбасса за сутки.

Массовые разрушения в Горловке и обстрел 2 школ в Донецке. Ситуация на оккупированных территориях Донбасса.

Бунты из-за отсутствия воды. В Донецке и близлежащих населенных пунктах нарастает волнение из-за отсутствия водоснабжения.

В захваченном Мариуполе сдали в эксплуатацию первые 2 дома. Сколько людей поселят из 80 тысяч потерявших свои квартиры.