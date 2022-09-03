Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Ракетные удары по Краматорску и Славянску, в Бахмуте горят квартиры в многоэтажках. Последствия обстрелов Донбасса за сутки.
- Массовые разрушения в Горловке и обстрел 2 школ в Донецке. Ситуация на оккупированных территориях Донбасса.
- Бунты из-за отсутствия воды. В Донецке и близлежащих населенных пунктах нарастает волнение из-за отсутствия водоснабжения.
- В захваченном Мариуполе сдали в эксплуатацию первые 2 дома. Сколько людей поселят из 80 тысяч потерявших свои квартиры.