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Ракетные удары по Краматорску и Славянску — главное за день ►

03 сентября 2022, 22:50

Ракетные удары по Краматорску и Славянску — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Ракетные удары по Краматорску и Славянску, в Бахмуте горят квартиры в многоэтажках. Последствия обстрелов Донбасса за сутки.
  • Массовые разрушения в Горловке и обстрел 2 школ в Донецке. Ситуация на оккупированных территориях Донбасса.
  • Бунты из-за отсутствия воды. В Донецке и близлежащих населенных пунктах нарастает волнение из-за отсутствия водоснабжения.
  • В захваченном Мариуполе сдали в эксплуатацию первые 2 дома. Сколько людей поселят из 80 тысяч потерявших свои квартиры.

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