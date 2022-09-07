У Слов'янську під завалами знайшли тіло загиблого, рятувальні роботи продовжуються

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: ДСНС

Внаслідок обстрілу російськими силами Слов'янська під завалами багатоповерхового житлового будинку загинув мирний житель.



Як розповіли у Головному управлінні ДСНС у Донецькій області, аварійно-рятувальні роботи на місці частково зруйнованої триповерхової будівлі тривають.



«О 04:35 особовий склад Слов'янського гарнізону прибув на виклик про пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу. Після прибуття на місце виклику встановлено, що відбувається горіння усередині квартири на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку. Внаслідок обстрілу сталася часткова руйнація частини будинку. Пожежу повністю ліквідовано о 07:51», — зазначили у відомстві.



Там додали, що о 06:35 рятувальники та комунальники розпочали проведення аварійно-рятувальних робіт. Залучено 38 осіб та вісім одиниць техніки.

У ГУ Нацполіції на Донеччині поінформували, що під завалами будинку залишаються щонайменше троє людей — двоє чоловіків і жінка, це мирні жителі.



«Східний варіант» своєю чергою повідомив, що рятувальники виявили тіло одного загиблого.

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