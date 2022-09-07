У Слов'янську під завалами знайшли тіло загиблого, рятувальні роботи продовжуються

07 вересня 2022, 14:21

У Слов'янську під завалами знайшли тіло загиблого, рятувальні роботи продовжуються

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: ДСНС

Внаслідок обстрілу російськими силами Слов'янська під завалами багатоповерхового житлового будинку загинув мирний житель.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС у Донецькій області, аварійно-рятувальні роботи на місці частково зруйнованої триповерхової будівлі тривають.

«О 04:35 особовий склад Слов'янського гарнізону прибув на виклик про пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу. Після прибуття на місце виклику встановлено, що відбувається горіння усередині квартири на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку. Внаслідок обстрілу сталася часткова руйнація частини будинку. Пожежу повністю ліквідовано о 07:51», — зазначили у відомстві.

Там додали, що о 06:35 рятувальники та комунальники розпочали проведення аварійно-рятувальних робіт. Залучено 38 осіб та вісім одиниць техніки.

У ГУ Нацполіції на Донеччині поінформували, що під завалами будинку залишаються щонайменше троє людей — двоє чоловіків і жінка, це мирні жителі.

«Східний варіант» своєю чергою повідомив, що рятувальники виявили тіло одного загиблого.

Читайте також:

У Слов'янську після обстрілу «склався» під'їзд будинку, рятувальники шукають постраждалих

Дивіться також:

Ще за темою

Місця
Слов'янськ
Інше
Війна Жертви Загиблі

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:37
В окупованому Маріуполі — вибух у районі аеропорту
12:28
Триповерхові панельки біля зруйнованих висоток: «ДНР» показала, як зводить будинки в Маріуполі
12:14
На Луганщині за добу поліцейські задокументували 11 військових злочинів армії РФ
11:21
«ЛНР»: У стихійних могилах в Рубіжному знайдено останки 238 людей
09:24
У Луганській ОВА розповіли, скільки школярів залишилися у Сєвєродонецьку
09:01
«ДНР» заявила про загибель дівчинки-підлітка в Донецьку
00:10
Просування ЗСУ під Балаклією — головне за день ►
22:51
Київ радить кримчанам підготувати укриття — Крим сьогодні ►
22:24
Вибухова ампутація ніг: Окупанти заявили, що «комендант» Бердянська вижив
20:27
«Комендант» Бердянська після вибуху помер у лікарні
19:55
В окупованому Єнакієвому заявили, що запустили повний цикл на метзаводі
18:14
Військовополонені перебувають у смертельній небезпеці — заява родичів
17:34
Минуло 40 днів: Точна кількість загиблих в колонії в Оленівці — невідома
15:43
У Бердянську вибухнула машина «коменданта» міста
15:05
Шістьом учасникам угруповання «ДНР» оголосили про підозру у держзраді
Всі новини
16:09
Енергетики повернули світло у будинки шести тисяч сімей на Донеччині
15:49
Енергодар через обстріл знеструмлений вдруге за день
15:45
ВСУ підтвердили, що завдали по авіабазах окупантів у Криму ракетних ударів
14:55
Військовий облік для жінок в Україні відклали на рік
14:34
У РНБО розповіли про приблизні терміни закінчення війни з РФ
14:21
У Слов'янську під завалами знайшли тіло загиблого, рятувальні роботи продовжуються
14:17
Другий транш нового макрофіну від Єврокомісії для України становитиме 5 млрд євро
13:45
На Львівщині розгорнуть додаткові 50 тисяч місць для переселенців
13:38
У МЗС України закликали держави підтримати створення спецтрибуналу для РФ
13:12
Україна зможе виконати рекомендації МАГАТЕ лише після відновлення контролю над ЗАЕС
12:58
Бронзового Леніна з Краматорська продали майже за мільйон гривень
12:37
В окупованому Маріуполі — вибух у районі аеропорту
12:28
Триповерхові панельки біля зруйнованих висоток: «ДНР» показала, як зводить будинки в Маріуполі
12:14
На Луганщині за добу поліцейські задокументували 11 військових злочинів армії РФ
12:10
Латвія, Литва та Естонія обмежать в'їзд росіян через сухопутні кордони
Всі новини
ВІДЕО
Просування ЗСУ під Балаклією — головне за день ►
07 вересня, 00:10
Київ радить кримчанам підготувати укриття — Крим сьогодні ►
06 вересня, 22:51
У Балаклії знищено склад боєприпасів: Що відомо про можливий контрнаступ ЗСУ
06 вересня, 20:59

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти