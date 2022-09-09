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Замораживания конфликта не будет: В ОП назвали три причины

09 сентября 2022, 15:57

Замораживания конфликта не будет: В ОП назвали три причины

Украина способна освободить свои территории от российских захватчиков. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Что говорит миру эффективное украинское контрнаступление? 1. Украина доказала, что способна деоккупировать свои территории. Замораживания конфликта не будет. 2. Доказала, что может креативно и эффективно использовать современное западное оружие. 3. Войскам РФ пора убираться. Будет больно», — перечислил Подоляк.

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Ранее Подоляк объяснил причины, почему для российской армии важен город Купянск Харьковской области.

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