Заморожування конфлікту не буде: В ОП назвали три причини

Україна здатна звільнити свої території від російських загарбників. Про це заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Що каже світові ефективний український контрнаступ? 1. Україна довела, що здатна деокупувати свої території. Заморожування конфлікту не буде. 2. Довела, що може креативно та ефективно використовувати сучасну західну зброю. 3. Військам РФ час забиратися. Буде боляче», — перерахував Подоляк.

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Раніше Подоляк пояснив причини, чому для російської армії важливим є місто Куп'янськ Харківської області.



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