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Зимой в Авдеевку не доедут авто с продуктами и лекарствами, власть призывает жителей эвакуироваться

09 сентября 2022, 21:44

Зимой в Авдеевку не доедут авто с продуктами и лекарствами, власть призывает жителей эвакуироваться

Зимой дорогу к Авдеевке не будут чистить. Местная власть прогнозирует, что обстрелы со стороны российской армии не прекратятся, да и необходимой техники для расчистки дорог нет. Об этом рассказал «Суспільному» начальник военной администрации города Виталий Барабаш.

Барабаш сделал акцент на том, что без расчищенной дороги в Авдеевку не смогут завозить продукты и лекарства, а также не получится эвакуировать местных жителей из города.

«Мы не сможем чистить дорогую зимой из-за обстрелов, отсутствия техники. Когда нет дороги, мы не сможем завезти в город ни продукты, ни лекарства, не сможем организовать эвакуацию людей. Поэтому еще раз обращаюсь к местным жителям — эвакуируйтесь», — уточнил начальник военной администрации.

По словам Барабаша, сейчас в Авдеевке остается 1500 человек, тогда как до полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину в городе проживали 30 тысяч человек.

Несмотря на постоянные обстрелы, работники коммунальных служб и органы власти остаются в городе и продолжают работать.

Из Авдеевки Донецкой области на фоне приближающихся холодов и постоянных обстрелов в более безопасный регион эвакуируют больницу.

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