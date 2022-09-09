Зимой в Авдеевку не доедут авто с продуктами и лекарствами, власть призывает жителей эвакуироваться

Зимой дорогу к Авдеевке не будут чистить. Местная власть прогнозирует, что обстрелы со стороны российской армии не прекратятся, да и необходимой техники для расчистки дорог нет. Об этом рассказал «Суспільному» начальник военной администрации города Виталий Барабаш.



Барабаш сделал акцент на том, что без расчищенной дороги в Авдеевку не смогут завозить продукты и лекарства, а также не получится эвакуировать местных жителей из города.



«Мы не сможем чистить дорогую зимой из-за обстрелов, отсутствия техники. Когда нет дороги, мы не сможем завезти в город ни продукты, ни лекарства, не сможем организовать эвакуацию людей. Поэтому еще раз обращаюсь к местным жителям — эвакуируйтесь», — уточнил начальник военной администрации.



По словам Барабаша, сейчас в Авдеевке остается 1500 человек, тогда как до полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину в городе проживали 30 тысяч человек.



Несмотря на постоянные обстрелы, работники коммунальных служб и органы власти остаются в городе и продолжают работать.

Из Авдеевки Донецкой области на фоне приближающихся холодов и постоянных обстрелов в более безопасный регион эвакуируют больницу.