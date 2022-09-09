Взимку до Авдіївки не доїдуть авто з продуктами та ліками, влада закликає мешканців евакуюватися

09 вересня 2022, 21:44

Взимку до Авдіївки не доїдуть авто з продуктами та ліками, влада закликає мешканців евакуюватися

Взимку дорогу до Авдіївки не чиститимуть. Місцева влада прогнозує, що обстріл з боку російської армії не припиниться, та й необхідної техніки для розчищення доріг немає. Про це розповів "Суспільному" начальник військової адміністрації міста Віталій Барабаш.

Барабаш наголосив на тому, що без розчищеної дороги до Авдіївки не зможуть завозити продукти та ліки, а також не вдасться евакуювати місцевих жителів із міста.

«Ми не зможемо чистити дорогу взимку через обстріли, відсутність техніки. Коли немає дороги, ми не зможемо завезти в місто ані харчі, ані ліки, не зможемо організувати евакуацію людей. Тому вкотре звертаюсь до місцевих жителів — евакуюйтесь», – уточнив начальник військової адміністрації.

За словами Барабаша, зараз в Авдіївці залишається 1500 осіб, тоді як до повномасштабного вторгнення російських окупантів до України в місті проживало 30 тисяч мешканців.

Незважаючи на постійні обстріли, працівники комунальних служб та органи влади залишаються у місті та продовжують працювати.

З Авдіївки Донецької області на тлі холодів і постійних обстрілів, що наближаються, до безпечнішого регіону евакуюють лікарню.

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Донецька область Авдіївка
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