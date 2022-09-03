Оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску, обстреляли Авдеевку

Донецкая область. Фото: ОВА

Ночью российская армия нанесла ракетные удары по Краматорску и Славянску. Также зафиксированы обстрелы по линии фронта от Кураховской до Звановской громады. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«В Краматорске ракета попала в продовольственное предприятие, ранен один человек. Еще одно попадание — в предприятие легкой промышленности. Там начался пожар. В Славянске россияне попали в два предприятия. По предварительной информации, жертв нет, объем ущерба устанавливаем. Также повреждены семь домов в Былбасовке», — перечислил Кириленко.



По данным ОВА, в Кураховской громаде под обстрелы попали Курахово и Волчанка, повреждены база отдыха и дом.



«Громко прошла ночь в Северске. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем. В Соледаре россияне повредили детсад. Также частный дом в Роздоловке. В Звановке ранен один человек. Под утро произошел артобстрел Авдеевки», — сообщил Кириленко.

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Напомним, за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов погибли три мирных жителя. Еще три человека получили ранения.



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