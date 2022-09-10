ВСУ за 4 дня освободили территорию, которую росармия захватывала 120 суток — Арестович

Украинские вооруженные силы за 4 дня деоккупировали территорию, которую российская армия захватывала свыше 120 суток. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Faсebook.



По его словам, оккупанты были «в численном и принципиально большем количественном составе», когда они три месяца подряд выпускали по позициям ВСУ 45-60 тысяч снарядов в сутки, а украинские военные еле могли ответить 4-6 тысячами. Количество артиллерии россиян при этом было больше в 10-15 раз.



«ВСУ освободили эту территорию за четверо суток меньшими силами, чем у обороняющихся. Наступление продолжается», — отметил Арестович.

Ранее ВСУ деоккупировали Балаклею и Купянск Харьковской области, также появились сообщения, что украинские военные освободили от оккупантов город Изюм.



Кроме того, ВСУ за прошедшие сутки продвинулись по линии южного фронта по разным участкам от двух до нескольких десятков километров, а на Донбассе подошли к Лисичанску и ведут бои за Лиман.