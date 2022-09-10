ЗСУ за 4 дні звільнили територію, яку росармія захоплювала 120 діб — Арестович

Українські збройні сили за 4 дні деокупували територію, яку російська армія захоплювала понад 120 діб. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у Faсebook.



За його словами, окупанти були «у чисельному та принципово більшому кількісному складі», коли вони три місяці поспіль випускали по позиціях ЗСУ 45-60 тисяч снарядів на добу, а українські військові ледве могли відповісти 4-6 тисячами. Кількість артилерії росіян при цьому була більшою у 10-15 разів.



«ЗСУ звільнили цю територію за чотири доби меншими силами, ніж у оборонців. Наступ триває», — зазначив Арестович.

Раніше ЗСУ деокупували Балаклію та Куп'янськ Харківської області, також з'явилися повідомлення, що українські військові звільнили від окупантів місто Ізюм.



Крім того, ЗСУ минулої доби просунулися по лінії південного фронту різними ділянками від двох до декількох десятків кілометрів, а на Донбасі підійшли до Лисичанська і ведуть бої за Лиман.