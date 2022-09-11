ЗСУ звільнили Козачу Лопань на Харківщині

Українські військові зайняли селище Козача Лопань Харківської області. Перед цим окупанти поспішно виїхали із селища. Про це повідомив Дергачівський міський голова В'ячеслав Задоренко у Facebook.



«За нашою інформацією, із Козачої Лопані рашисти тікають на Бєлгород, ходять будинками та евакуюють місцеве населення», — написав він.



Пізніше він розмістив відео як жителі селища вітають українських військових.





У звільненій Козачій Лопані підняли український прапор, повідомила Дергачівська міськрада.

Також у Дергачівській міськраді заявили про звільнення ще кількох сіл на Харківщині.