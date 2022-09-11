Почти на границе с Россией: Гоптовка перешла под контроль ВСУ

Сегодня украинские военные вошли в Гоптовку Харьковской области. Этот поселок находится менее, чем в двух километрах от границы с Россией.



О переходе поселка под контроль Украины заявили военные 130-го батальона теробороны ВСУ в видеообращении, опубликованном в Facebook.



«11 сентября Гоптовка перешла под контроль Вооруженных сил Украины. 130-й батальон передает привет всему народу Украины», — сообщили украинские военные.





Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Вооруженные силы Украины на Харьковском направлении, помимо продвижения в южном и восточном направлениях, начали движение на север, в сторону государственной границы, до выхода на которую остается около 50 километров.