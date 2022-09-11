Майже на кордоні з Росією: Гоптівка перейшла під контроль ЗСУ

Сьогодні українські військові увійшли до Гоптівки Харківської області. Це селище знаходиться менше, ніж за два кілометри від кордону з Росією.



Про перехід селища під контроль України заявили військові 130-го батальйону тероборони ЗСУ у відеозверненні, опублікованому у Facebook.



«11 вересня Гоптівка перейшла під контроль Збройних сил України. 130-й батальйон передає привіт усьому народу України», - повідомили українські військові.





Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив , що Збройні сили України на Харківському напрямку, окрім просування у південному та східному напрямках, почали рух на північ, у бік державного кордону, до виходу на який залишається близько 50 кілометрів.