Из-за обстрелов задерживается ряд поездов: «Укрзализныця» опубликовала список

В связи с обстрелами инфраструктуры и перебоев с электроснабжением ожидаются задержки ряда поездов, которые следуют по направлению из/в Харьков, Сумы, Полтаву. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».



«Впрочем, ни один сегодняшний рейс не отменен, движение продолжается по всей сети железной дороги», — подчеркивают в компании.



Из-за перебоев с электроснабжением по состоянию на 21:00 задерживаются следующие поезда:

№1 Харьков — Ивано-Франковск — ориентировочная задержка 45 минут;

№786 Киев — Шостка — задержка 40 минут (электроснабжение восстановлено, поезд следует дальше);

№259 Сумы - Ивано-Франковск — напряжение восстановлено, поезд отправился в 20:38 (задержка +38 минут).

«Со станции Харьков-пасажирский может быть задержана отправка поездов №164 Харьков — Киев (время отправления 21:16), №7 Харьков — Одесса (время отправления 21:43)», — предупредили в «Укрзализныце».



Также сообщается, что на вокзалах Харькова и других временно обесточенных городов организована безопасная высадка и посадка пассажиров. Также пассажирам будет позволено остаться на территории вокзалов в течение комендантского часа.

В восточных областях Украины сообщают о перебоях с электроэнергией. В отдельных городах или вообще нет света, или же происходят скачки напряжения. Проблемы с электроэнергией начались после российских ударов в воскресенье вечером. Власти сообщают об ударах по критической инфраструктуре.