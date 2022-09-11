Через обстріли затримується низка поїздів: «Укрзалізниця» опублікувала список

11 вересня 2022, 21:32

Через обстріли затримується низка поїздів: «Укрзалізниця» опублікувала список

У зв'язку з обстрілами інфраструктури та перебоїв з електропостачанням очікуються затримки низки поїздів, які прямують у напрямку з/в Харків, Суми, Полтаву. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

«Втім, жодного сьогоднішнього рейсу не скасовано, рух триває по всій мережі залізниці», — наголошують у компанії.

Через перебої з електропостачанням станом на 21:00 затримуються такі поїзди:

  • №1 Харків — Івано-Франківськ — орієнтовна затримка 45 хвилин;
  • №786 Київ — Шостка — затримка 40 хвилин (електропостачання відновлено, потяг слідує далі);
  • №259 Суми — Івано-Франківськ — напруга відновлена, поїзд вирушив о 20:38 (затримка +38 хвилин).

«Зі станції Харків-пасажирський може бути затримано відправлення поїздів №164 Харків — Київ (час відправлення 21:16), №7 Харків — Одеса (час відправлення 21:43)», — попередили в «Укрзалізниці».

Також повідомляється, що на вокзалах Харкова та інших тимчасово знеструмлених міст організовано безпечне висадження та посадку пасажирів. Також пасажирам буде дозволено залишитись на території вокзалів протягом комендантської години.

У східних областях України повідомляють про перебої з електроенергією. В окремих містах або взагалі немає світла, або ж відбуваються стрибки напруги. Проблеми з електроенергією розпочалися після російських ударів у неділю увечері. Влада повідомляє про удари по критичній інфраструктурі.

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