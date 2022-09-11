В Офисе президента предупредили о возможных перебоях с электричеством по всей стране

Сегодня россияне попали двумя крылатыми ракетами по объектам критической инфраструктуры под Харьковом. Из-за этого в ряде областей пропало электричество, перебои возможны по всей стране. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Тelegram.



Он отметил, что сейчас на месте трудятся пожарные, энергетики работают над восстановлением работы систем критической инфраструктуры, чтобы как можно быстрее появилась электроэнергия в больницах и других жизненно важных объектах.



«Громады, которые сейчас без света, будут запитаны в ближайшее время. Пока что без света ряд областей: Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и частично Донецкая. Перебои со светом могут произойти по всей стране. россияне хотят оставить нас без света, воды и тепла. Скоординированно работаем над оперативным восстановлением», — написал Тимошенко.



Позже он сообщил, что электроснабжение в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях полностью восстановлено.

В восточных областях Украины сообщают о перебоях с электроэнергией. В отдельных городах или вообще нет света, или же происходят скачки напряжения. Проблемы с электроэнергией начались после российских ударов в воскресенье вечером.