На Запорожской АЭС восстановили резервную линию электропередач

На Запорожской атомной электростанции удалось восстановить резервную линию электропередач, что позволяет обеспечить ее внешним электричеством. Об этом сообщает МАГАТЭ.



«Резервная линия электропередачи к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине была восстановлена, обеспечивая станцию внешним электричеством, необходимым для охлаждения реактора и других функций безопасности», — говорится в сообщении МАГАТЭ в Twitter.



Ранее «Энергоатом» заявил, что работа Запорожской АЭС была полностью остановлена, в ночь на 11 сентября от электросетей был отключен шестой энергоблок.

Запорожская АЭС находится на захваченной российскими войсками территории. На станции продолжает работу украинский персонал.