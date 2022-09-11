В Офісі президента попередили про можливі перебої з електрикою по всій країні

Сьогодні росіяни потрапили двома крилатими ракетами об'єктами критичної інфраструктури під Харковом. Через це у низці областей зникла електрика, перебої можливі по всій країні. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у Тelegram.



Він зазначив, що зараз на місці працюють пожежники, енергетики працюють над відновленням роботи систем критичної інфраструктури, щоб якнайшвидше з'явилася електроенергія у лікарнях та інших життєво важливих об'єктах.



«Громади, які зараз без світла, будуть запитані найближчим часом. Поки що без світла низка областей: Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та частково Донецька. Перебої зі світлом можуть відбутися по всій країні. Росіяни хочуть залишити нас без світла, води та тепла. Скоординовано працюємо над оперативним відновленням», — написав Тимошенко.



Пізніше він повідомив, що електропостачання у Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях повністю відновлено.

У східних областях України повідомляють про перебої з електроенергією. В окремих містах або взагалі немає світла, або ж відбуваються стрибки напруги. Проблеми з електроенергією розпочалися після російських ударів у неділю увечері.