Украинские военные зачистили Святогорск

Бойцы нацгвардии в Святогорске. Фото: Антон Геращенко

Украинские военнослужащие 12 сентября зачистили город Святогорск в Донецкой области.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем телеграм-канале.



По его словам, российские оккупанты «бежали, сверкая пятками».



Также Геращенко опубликовал видео с бойцами батальона Нацгвардии имени генерала Кульчицкого, снятых в разных местах на левом берегу Святогорска, который ранее контрлировали российские силы.



На одном из видео нацгвардеец говорит: «Можно сказать, что Святогорск наш».



Зачистку города подтверждают источники «Новостей Донбасса» среди украинских военных, которые задействованы на том направлении.



Днем 12 сентября стало известно, что украинские военные зашли в Святогорск и начали зачистку города.

7 июня Минобороны РФ заявило о том, что левый берег Святогорска перешел под российский контроль. Город разделен рекой Северский Донец. На левом берегу находится административная и жилая часть Святогорска, а на правом, более высоком, — Святогорская лавра. Мост между берегами был разрушен в начале июня. Все это время ВСУ удерживали высоты в районе лавры.



После захвата Святогорска мэр города Владимир Бандура перешел на сторону России. В Украине ему объявлено подозрение в госизмене.