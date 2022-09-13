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Украинские военные зачистили Святогорск

13 сентября 2022, 10:56

Украинские военные зачистили Святогорск

Бойцы нацгвардии в Святогорске. Фото: Антон Геращенко Бойцы нацгвардии в Святогорске. Фото: Антон Геращенко

Украинские военнослужащие 12 сентября зачистили город Святогорск в Донецкой области. 
Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем телеграм-канале.

По его словам, российские оккупанты «бежали, сверкая пятками».

Также Геращенко опубликовал видео с бойцами батальона Нацгвардии имени генерала Кульчицкого, снятых в разных местах на левом берегу Святогорска, который ранее контрлировали российские силы.

На одном из видео нацгвардеец говорит: «Можно сказать, что Святогорск наш».

Зачистку города подтверждают источники «Новостей Донбасса» среди украинских военных, которые задействованы на том направлении.

Днем 12 сентября стало известно, что украинские военные зашли в Святогорск и начали зачистку города.

7 июня Минобороны РФ заявило о том, что левый берег Святогорска перешел под российский контроль. Город разделен рекой Северский Донец. На левом берегу находится административная и жилая часть Святогорска, а на правом, более высоком, — Святогорская лавра. Мост между берегами был разрушен в начале июня. Все это время ВСУ удерживали высоты в районе лавры.

После захвата Святогорска мэр города Владимир Бандура перешел на сторону России. В Украине ему объявлено подозрение в госизмене.

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