Українські військові зачистили Святогірськ

13 вересня 2022, 10:56

Українські військові зачистили Святогірськ

Бійці нацгвардії у Святогірську. Фото: Антон Геращенко Бійці нацгвардії у Святогірську. Фото: Антон Геращенко

Українські військовослужбовці 12 вересня зачистили місто Святогірськ на Донеччині.
Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, російські окупанти «бігли, сяючи п'ятами».

Також Геращенко опублікував відео із бійцями батальйону Нацгвардії імені генерала Кульчицького, знятих у різних місцях на лівому березі Святогірська, який раніше контрлювали російські сили.

На одному із відео нацгвардієць каже: «Можна сказати, що Святогірськ наш».

Зачищення міста підтверджують джерела «Новин Донбасу» серед українських військових, які задіяні на тому напрямку.

Вдень 12 вересня стало відомо, що українські військові зайшли до Святогірська та почали зачистку міста.

7 червня Міноборони РФ заявило , що лівий берег Святогірська перейшов під російський контроль. Місто розділене річкою Сіверський Донець. На лівому березі знаходиться адміністративна та житлова частина Святогірська, а на правому, вищому — Святогірська лавра. Міст між берегами було зруйновано на початку червня. Весь цей час ЗСУ утримували висоти в районі лаври.

Після захоплення Святогірська мер міста Володимир Бандура перейшов на бік Росії . В Україні йому оголошено підозру у держзраді.

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