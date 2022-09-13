ВСУ освободили вдвое больше территорий, чем объявлено — Минобороны

Украинские военные освободили вдвое больше захваченных армией РФ территорий в Харьковской области, чем было официально объявлено Минобороны. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.



«Сегодня на брифинге в Балаклее я сообщила, что с 6 сентября в результате наступательной операции в Харьковской области освобождены 3800 квадратных километров, более 300 населенных пунктов, около 150 тысяч населения», — отметила Маляр.



По ее словам, это подтвержденные цифры с учетом стабилизационных мер.



«Реальная цифра освобожденных территорий в Харьковской области почти в два раза больше. Завтра будут уже уточненные данные», — анонсировала Маляр.



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