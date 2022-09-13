ЗСУ звільнили вдвічі більше територій, ніж оголошено — Міноборони

13 вересня 2022, 18:31

ЗСУ звільнили вдвічі більше територій, ніж оголошено — Міноборони

Українські військові звільнили вдвічі більше захоплених армією РФ територій у Харківській області, ніж офіційно оголошено Міноборони. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Сьогодні на брифінгу в Балаклії я повідомила, що з 6 вересня через наступальну операцію в Харківській області звільнено 3800 квадратних кілометрів, понад 300 населених пунктів, близько 150 тисяч населення», — зазначила Маляр.

З її слів, це підтверджені цифри з урахуванням стабілізаційних заходів.

«Реальна цифра звільнених територій у Харківській області майже вдвічі більша. Завтра вже будуть уточнені дані», — анонсувала Маляр.

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