ЗСУ звільнили вдвічі більше територій, ніж оголошено — Міноборони

Українські військові звільнили вдвічі більше захоплених армією РФ територій у Харківській області, ніж офіційно оголошено Міноборони. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.



«Сьогодні на брифінгу в Балаклії я повідомила, що з 6 вересня через наступальну операцію в Харківській області звільнено 3800 квадратних кілометрів, понад 300 населених пунктів, близько 150 тисяч населення», — зазначила Маляр.



З її слів, це підтверджені цифри з урахуванням стабілізаційних заходів.



«Реальна цифра звільнених територій у Харківській області майже вдвічі більша. Завтра вже будуть уточнені дані», — анонсувала Маляр.



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