В Харьковской области продолжается контрнаступление ВСУ —Минобороны Украины

Начиная с 6 сентября по сегодня освобождено 3800 квадратных киллометров, более 300 населенных пунктов Харьковской области и около 150 тысяч украинцев стали свободными от оккупации. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.



Она отметила, что пока контроль над Харьковской областью полностью не установлен, а контрнаступление ВСУ продолжается. По словам Маляр, ооперация по освобождению Харьковской области длилась несколько дней и она планировалась на несколько дней.

Ранее в Минреинтеграции заявили о планах как можно быстрее восстанавливать связь и интернет на деоккупированных территориях.