ВСУ отбили атаки армии РФ у шести населенных пунктов

Силы обороны Украины успешно отразили атаки российской армии в районах населенных пунктов Отрадовка, Зайцево, Бахмут, Веселая Долина, Авдеевка и Новомихайловка. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
От авиационных и ракетных ударов, а также от обстрелов из РСЗО со стороны российских войск за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. В частности, Константиновки, Дружковки, Купянска, Северска, Нью-Йорка и других.
Под обстрелы противника из танков и артиллерии разных типов попали районы следующих населенных пунктов:
«На Южнобужском направлении фиксировалось огневое влияние вражеской артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, оккупанты вели воздушную разведку БПЛА и осуществили 34 вылета самолетами оперативно-тактической авиации для нанесения ударов по территории Херсонской и Запорожской областей», — отметили в Генштабе.
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