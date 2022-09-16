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ВСУ отбили атаки армии РФ у шести населенных пунктов

16 сентября 2022, 10:58

ВСУ отбили атаки армии РФ у шести населенных пунктов

Силы обороны Украины успешно отразили атаки российской армии в районах населенных пунктов Отрадовка, Зайцево, Бахмут, Веселая Долина, Авдеевка и Новомихайловка. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

От авиационных и ракетных ударов, а также от обстрелов из РСЗО со стороны российских войск за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. В частности, Константиновки, Дружковки, Купянска, Северска, Нью-Йорка и других.

Под обстрелы противника из танков и артиллерии разных типов попали районы следующих населенных пунктов:

  • на Северском направлении — Луговка Сумской области;
  • на Харьковском направлении (в частности, с территории РФ) — Гоптовка, Казачья Лопань, Малая Волчья, Зыбино и Стрелечье;
  • на Славянском направлении — Двуречное и Гороховатка;
  • на Краматорском направлении — Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Раздоловка и Спорное;
  • на Бахмутском направлении — Нью-Йорк, Лиман, Николаевка Вторая, Зайцево, Отрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка и Веселое;
  • на Авдеевском направлении — Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Авдеевка и Водяное.

«На Южнобужском направлении фиксировалось огневое влияние вражеской артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, оккупанты вели воздушную разведку БПЛА и осуществили 34 вылета самолетами оперативно-тактической авиации для нанесения ударов по территории Херсонской и Запорожской областей», — отметили в Генштабе.

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