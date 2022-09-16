Последствия обстрела Славянска. Фото: Вадима Ляха

Ночью Славянск попал под обстрел из РСЗО со стороны российских военных. Об этом сообщил глава военной администрации города Вадим Лях.



«Обстрелы велись по окрестностям города. Микрорайон Восточный. Пострадали частные дома и автомобиль. К счастью, обошлось без жертв. Информация о повреждениях уточняется», — отметил Лях.

Также, по его словам, в городе возобновляется работа «Новой почты».



«Пока будет открыто одно отделение, по ул. Ярослава Мудрого, 12. Получение и отправка посылок весом до 30 кг. В понедельник, 19 сентября, открывается еще одно отделение "ПриватБанка" по адресу ул. Центральной, 38. Здесь посетителей будут ждать касса и специалист. Напомню, что в Славянске уже работает отделение "ПриватБанка" на ул. Университетской, 58», — отметил мэр.





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