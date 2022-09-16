Ночью Славянск попал под обстрел из РСЗО со стороны российских военных. Об этом сообщил глава военной администрации города Вадим Лях.
«Обстрелы велись по окрестностям города. Микрорайон Восточный. Пострадали частные дома и автомобиль. К счастью, обошлось без жертв. Информация о повреждениях уточняется», — отметил Лях.
Также, по его словам, в городе возобновляется работа «Новой почты».
«Пока будет открыто одно отделение, по ул. Ярослава Мудрого, 12. Получение и отправка посылок весом до 30 кг. В понедельник, 19 сентября, открывается еще одно отделение "ПриватБанка" по адресу ул. Центральной, 38. Здесь посетителей будут ждать касса и специалист. Напомню, что в Славянске уже работает отделение "ПриватБанка" на ул. Университетской, 58», — отметил мэр.
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