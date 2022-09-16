ЗСУ відбили атаки армії РФ у шести населених пунктів

Сили оборони України успішно відбили атаки російської армії в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.



Від авіаційних та ракетних ударів, а також від обстрілів із РСЗВ з боку російських військ за минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Зокрема, Костянтинівки, Дружківки, Куп'янська, Сіверська, Нью-Йорка та інших.



Під обстріл противника з танків та артилерії різних типів потрапили райони наступних населених пунктів:

на Сіверському напрямку — Лугівка Сумської області;

на Харківському напрямку (зокрема, з території РФ) — Гоптівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Зибине та Стрілеча;

на Слов'янському напрямі — Дворічна та Гороховатка;

на Краматорському напрямку — Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Роздолівка та Спірне;

на Бахмутському напрямку — Нью-Йорк, Лиман, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка та Веселе;

на Авдіївському напрямку — Мар'їнка, Красногорівка, Первомайське, Авдіївка та Водяне.

«На Південнобузькому напрямку фіксувався вогневий вплив ворожої артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Крім того, окупанти вели повітряну розвідку БПЛА та здійснили 34 вильоти літаками оперативно-тактичної авіації для завдання ударів по території Херсонської та Запорізької областей», — зазначили в Генштабі.



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