ЗСУ відбили атаки армії РФ у шести населених пунктів

Сили оборони України успішно відбили атаки російської армії в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Від авіаційних та ракетних ударів, а також від обстрілів із РСЗВ з боку російських військ за минулу добу постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Зокрема, Костянтинівки, Дружківки, Куп'янська, Сіверська, Нью-Йорка та інших.
Під обстріл противника з танків та артилерії різних типів потрапили райони наступних населених пунктів:
«На Південнобузькому напрямку фіксувався вогневий вплив ворожої артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Крім того, окупанти вели повітряну розвідку БПЛА та здійснили 34 вильоти літаками оперативно-тактичної авіації для завдання ударів по території Херсонської та Запорізької областей», — зазначили в Генштабі.
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