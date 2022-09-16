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Путин пожаловался, что с ним не хотят вести переговоры

16 сентября 2022, 19:16

Путин пожаловался, что с ним не хотят вести переговоры

Президент РФ Владимир Путин, говоря о войне, развязанной против Украины, сказал, что сделает все, «чтобы это все прекратилось как можно быстрее». При этом он обвинил Киев в том, что тот якобы отказывается вступать в переговоры с оккупантами.

«Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса. Заявило, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя», — сказал Путин на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди.

Ранее в Кремле неоднократно делали заявления о том, что цели так называемой «спецоперации» в Украине российские войска доведут до конца.

Таким образом в окружении Путина давали понять, что не планируют прекращать боевые действия против Украины и обстрелы мирной инфраструктуры.

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Президент РФ Владимир Путин, якобы намекнул 5 августа, во время встречи с турецким президентом Реджепом Эрдоганом в Сочи, что он готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности вести переговоры с РФ до завершения войны, так как страна-агрессор не может сформулировать адекватные позиции.

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