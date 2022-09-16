Путін поскаржився, що з ним не хочуть вести переговори

16 вересня 2022, 19:16

Путін поскаржився, що з ним не хочуть вести переговори

Президент РФ Володимир Путін, говорячи про війну, розв'язану проти України, сказав, що зробить усе, «щоб це все припинилося якнайшвидше». При цьому він звинуватив Київ у тому, що той нібито відмовляється розпочинати переговори з окупантами.

«Ми зробимо все для того, щоб це все припинилося якнайшвидше. На жаль, протилежний бік, керівництво України заявило про відмову від переговорного процесу. Заявило, що хоче досягти своєї мети військовим шляхом, як вони кажуть, на полі бою», — сказав Путін на зустрічі з прем'єром Індії Нарендрою Моді.

Раніше у Кремлі неодноразово робили заяви про те, що цілі так званої «спецоперації» в Україні російські війська доведуть до кінця.

Таким чином, в оточенні Путіна давали зрозуміти, що не планують припиняти бойові дії проти України та обстріл мирної інфраструктури.

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Президент РФ Володимир Путін, нібито натякнув 5 серпня, під час зустрічі з турецьким президентом Реджепом Ердоганом у Сочі, що він готовий до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

10 вересня президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість вести переговори з РФ до завершення війни, оскільки країна-агресор не може сформулювати адекватних позицій.

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