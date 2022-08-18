РФ заявила о готовности к прямым переговорам Зеленского и Путина — СМИ

Президент РФ Владимир Путин, якобы намекнул 5 августа, во время встречи с турецким президентом Реджепом Эрдоганом в Сочи, что он готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет CNN TÜRK со ссылкой на российские источники.



Журналисты сообщают, что президенты Украины и Росиии могут обсудить и определить дорожную карту, а затем делегации могут начать работу по воплощению этого документа в жизнь.

CNN TÜRK указывает, что даже если окончательного мира в Украине не будет достигнуто, достижение постоянного прекращения огня, будет зависеть от посланий, которые Зеленский передаст президенту Эрдогану в присутствии генерального секретаря ООН Гутерриша на саммите во Львове.

Ранее мы сообщали, что президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Украину и сейчас он находится во Львове.