Загроза звільнення, крики, образи – день зарплати на меткомбінаті окупованого Маріуполя

Маріупольська міська рада опублікувала в Telegram аудіозапис суперечки між співробітниками комбінату ім. Ілліча і, ймовірно, представником окупантів, який представився «директором з персоналу».



Як випливає з аудіозапису, чиновник зажадав, щоб робітники вставали в «рівні черги» і чекали.



На невдоволення маріупольчан «директор з персоналу» зажадав, щоб невдоволені назвали свої прізвища. Робітники у відповідь вимагали, щоб він назвав своє прізвище.



Один із робітників обурився тим, що він змушений чекати своєї черги четверту годину. На це «директор з персоналу» сказав, що вчора теж був незадоволений співробітник, який пізніше «стояв і вибачався, і пішов туди... шукати роботу».



«Ти дивися, хорти вони», — підсумував невідомий і знову зажадав, щоб робітники стали в «рівну чергу».

Раніше у захопленому російськими військами Маріуполі мешканцям під виглядом гуманітарної допомоги окупанти роздавали запліснявілий хліб.



15 вересня у захопленому військами Росії Маріуполі біля будівлі «Азовжилкомплекс» відбулася акція протесту місцевих мешканців.