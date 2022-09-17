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ВСУ отбили атаки оккупантов в районе пяти населенных пунктов — сводка

17 сентября 2022, 18:39

ВСУ отбили атаки оккупантов в районе пяти населенных пунктов — сводка

За текущие сутки российские силы нанесли 4 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины. Украинские военные отразили ряд атак противника. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

«За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка», — отметили в Генштабе.

Оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на организации обороны и удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

«Российские оккупанты обстреливают жилье мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, это, в частности, Харьков, Северск, Дружковка, Константиновка, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка, Полтавка, Кривой Рог, Запорожье, Никополь, Орехов, Миролюбовка и Очаков. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины», — говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении — в районах населенных пунктов Блешня Черниговской области, Хлебороб и Кондратовка Сумской области;

на Харьковском направлении обстрелы были в том числе и с территории Российской Федерации, - в районах населенных пунктов Харьков, Кудеевка, Гоптовка, Анискино, Двуречная, Купянск, Сеньково, Гороховатка, Бахтин и Каменка;

на Краматорском направлении — Яремовка, Сосновое, Яровая, Святогорск, Щурово, Старый Караван, Озерное, Серебрянка, Райгородок, Пискуновка, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Верхнекаменское, Спорное, Веселое и Григорьевка;

на Бахмутском направлении — Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Отрадовка, Николаевка Вторая, Майорск, Нью-Йорк, Сухая Балка и Юрьевка;

на Авдеевском направлении — Веселое, Авдеевка, Нетайлово и Опытное.

На Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник совершал обстрелы по линии столкновения. Под огнем оказались более 50 населенных пунктов, среди них — Зеленое Поле, Полтавка, Новополь, Ольговское, Железнодорожное, Чаривное, Степная Долина, Таврическое, Терновые Поды и Белая Криница.

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