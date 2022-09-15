На Донбассе ВСУ ликвидировали десант российской армии — Гайдай

На Донбассе ВСУ совершили двеннадцать ударов по местам сосредоточения живой силы и техники оккупантов и уничтожили десант российской армии. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Он заявил, что подтверждено поражение шести районов сосредоточения живой силы противника, двух взводных опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов, а на Бахмутском направлении уничтожение значительного количества военнослужащих и военной техники подразделений 137-го парашютно-десантного полка 106-й парашютно-десантной дивизии вооруженных сил РФ.

По информации Сергея Гайдая, украинские военные продолжили отражать атаки оккупантов, в частности, в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка, у российской армии же появились проблемы с логистическоой обеспечения и с нехваткой отдельных видов боеприпасов для РСЗО и артиллерии.

В Луганской ОВА перечислили населенные пункты Донбасса, инфраструктуру которых за минувшие сутки оккупанты обстреливали танками, минометами и артиллерией, речь о Яремовке, Татьяновке, Райгородоке, Дроновке, Кривой Луке, Северске, Верхнекаменском, Звановке, Спорном, Белогоровке, Николаевке, Яковлевке, Соледаре, Бахмутском, Григоровке, Бахмуте, Николаевке Второй, Зайцево, Нью-Йорке, Юрьевке, Веселом, Зайцево и Сухой Балке.

Сергей Гайдай сообщил, что после наступательных действий ВСУ на Харьковщине и приближения украинских военных к админгранице Луганщины, представители оккупационных властей после многодневного молчания начали распространять пропагандистские сюжеты, главный посыл которых в том, что «ситуация под контролем». Эти сюжеты запущены, в частности, в Кременной, Северодонецке и Лисичанске.

«В то же время в Луганске семьи мобилизованных устроили митинг под стенами воинской части из-за того, что на днях едва живым сбежали из-под Балаклеи, хотели сразу отправить на другие позиции в так называемую «ДНР». Протестующих поддержали приехавшие под стены здания родственники», - написал Гайдай.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части области из-за обстрелов со стороны российской армии погибли двое мирных жителей.