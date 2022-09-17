ЗСУ відбили атаки окупантів у районі п`яти населених пунктів

За поточну добу російські сили завдали 4 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України. Українські військові відбили низку атак противника. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.



«За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Першотравневе, Миколаївка Друга та Новомихайлівка», — зазначили у Генштабі.



Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на організації оборони та утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зрив активних дій сил оборони на окремих напрямках.



«Російські окупанти обстрілюють житло мирних жителів та об'єкти громадянської інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Харків, Сіверськ, Дружківка, Костянтинівка, Нью-Йорк, Мар'їнка, Красногорівка, Полтавка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Нікополь, Оріхів, Миролюбівка та Очаків. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України», — йдеться у повідомленні.



На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін.



На інших напрямках противник здійснив обстріл з танків, мінометів та артилерії, а саме:



на Сіверському напрямку — у районах населених пунктів Блешня Чернігівської області, Хлібороб та Кондратівка Сумської області;



на Харківському напрямку обстріли були у тому числі і з території Російської Федерації, — у районах населених пунктів Харків, Кудіївка, Гоптівка, Аніскіно, Дворічна, Куп'янськ, Сенькове, Горохуватка, Бахтин та Кам'янка;



на Краматорському напрямку — Яремівка, Соснове, Ярова, Святогірськ, Щурове, Старий Караван, Озерне, Серебрянка, Райгородок, Пискунівка, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Спірне, Веселе та Григорівка;



на Бахмутському напрямку — Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Яківка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ, Нью-Йорк, Суха Балка та Юр'ївка;



на Авдіївському напрямку — Веселе, Авдіївка, Нетайлове та Опитне.



На Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках супротивник здійснював обстріл по лінії зіткнення. Під вогнем опинилися понад 50 населених пунктів, серед них — Зелене Поле, Полтавка, Новопіль, Ольговське, Залізничне, Чарівне, Степова Долина, Таврійське, Тернові Поди та Біла Криниця.

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